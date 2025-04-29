العفو الدَّوليَّة: "إسرائيل" ترتكبُ إبادة جماعيَّة على الهواء مباشرة في غزَّة

أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية "أمنستي"، أنييس كالامار، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في قطاع غزة.

وقالت كالامار في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن المنظمة وثقت الإبادة الجماعية التي ارتكبتها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين في غزة.

وأوضحت أن نظام الفصل العنصري والاحتلال غير القانوني الذي تمارسه "إسرائيل" في الضفة الغربية تحوّل إلى أعمال عنف متزايدة.

وتابعت "لقد شاهدت الدول، كما لو أنها عاجزة تمامًا، "إسرائيل" وهي تقتل آلاف الفلسطينيين والفلسطينيات، وترتكب مجازر بحق عائلات بأكملها، وتدمّر منازل ومستشفيات ومؤسسات تعليمية".

ونوّهت إلى الهجمات المتصاعدة على المحكمة الجنائية الدولية في الأشهر الأخيرة، بعدما أصدرت أوامر تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"، وإصدارها رأيًا استشاريًا يعلن أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها "القدس الشرقية" غير قانوني.

وأكدت كالامار أنه يجب على جميع الحكومات أن تبذل كل ما في وسعها لدعم العدالة الدولية، ومحاسبة الجناة، وحماية المحكمة الجنائية وموظفيها من العقوبات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي، مخلفةً آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، في انتهاك واضح لكافة الاتفاقيات ومواثيق حماية حقوق الإنسان.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أمس الاثنين، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,222 شهيدًا و5,751 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 52,314 شهيد و 117,792 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

المصدر / وكالات