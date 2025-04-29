بالأسماء: تركيا تستقبلُ دفعةً جديدة من محرري "طوفان الأحرار"

وصل صباح اليوم الثلاثاء إلى الأراضي التركية ستة أسرى فلسطينيين محررين قادمين من مصر، ضمن المرحلة الأولى من صفقة "طوفان الأحرار"، ما يرفع عدد الأسرى الذين استقبلتهم تركيا حتى الآن إلى 36 محررًا.

وتضم الدفعة الجديدة كلًا من:

1. نائل البرغوثي

2. ربيع شبلي

3. شادي عودة

4. عمر طه

5. يسري الجولاني

6. إسماعيل حجازي

ويُعد وصول الأسير المحرر نائل البرغوثي محطة بالغة الرمزية في مسيرة الحركة الأسيرة، إذ يُعرف بأنه عميد الأسرى الفلسطينيين وأطول من قضى سنوات داخل سجون الاحتلال، بواقع 44 عامًا بين فترتي اعتقاله، في واحدة من أكثر قصص الصمود التي ألهمت أجيال الفلسطينيين.

وقد تحرر لأول مرة في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، وأُعيد اعتقاله بعد سنوات، ليتم الإفراج عنه مجددًا ضمن صفقة "طوفان الأحرار"، ويصل اليوم إلى تركيا بعد عقود من الأسر.

وكانت تركيا قد استقبلت في وقت سابق ثلاث دفعات من الأسرى المحررين ضمن الصفقة:

الدفعة الأولى: 15 أسيرًا

الدفعة الثانية: أسيران

الدفعة الثالثة: 13 أسيرًا

ليُصبح مجموع من وصلوا قبل الدفعة الجديدة 30 أسيرًا محررًا، وهم:

1. إسحق طاهر صلاح عرفة

2. بهجت محمود جميل شقيرات

3. رمضان عيد رمضان مشاهرة

4. ساجد أحمد سليم أبو غلوس

5. عمار صدقي سليم أبو غلوس

6. فهمي عيد رمضان مشاهرة

7. محمد عودة إسحق عودة

8. ليلي أيوب محمد أبو رجيلة

9. سائد عبد السميع سليمان زيد

10. مؤيد شكري عبد الحميد حماد

11. مضر موسى أحمد أبو دية

12. محمود حماد محمود شريتح

13. موسى آدم سالم خليل

14. شادي عبد السميع سليمان زيد

15. محمود أسعد محمود عيسى

16. مراد البرغوثي

17. جهاد النجار

18. أحمد عارف خليل العصافرة

19. أحمد قاسم جميل أبو عواد

20. راغب أحمد محمد عليوة

21. رائد عيسى محمد الحروب

22. رأفت راجي محمود البطاط

23. عبد الناصر عطا الله شاكر عيسى

24. عثمان سعيد أحمد سعيد

25. علاء راتب عبد اللطيف قبها

26. عماد نعيم صالح الشريف

27. محمد خليل عدنان داود أبو سنينة

28. هيثم إسماعيل عبد الفتاح البطاط

29. يوسف حسن أحمد قيسية

30. يوسف خالد مصطفى كميل

يُذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار دخلت حيّز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وأفرجت قوات الاحتلال خلالها عن 1777 أسيرًا فلسطينيًا، من بينهم:

أسرى محكومون بالمؤبد وأحكام عالية

محررو "وفاء الأحرار" المعاد اعتقالهم

أسرى من غزة اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر

نساء وأطفال

وكانت ماليزيا قد استقبلت 15 أسيرًا في الأسبوعين الماضيين ضمن إطار صفقة "طوفان الأحرار"، بينما تجري الترتيبات.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى