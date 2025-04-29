بينهم صحفي وطبيبة.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في مدن وقرى محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ومن المعتقلين طبيبة وصحفي وطلبة جامعيين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الصحفي علي السمودي في حي الزهراء بمدينة جنين، واعتقلته بعد تفتيش منزله وتدمير محتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: الدكتورة شيماء أبو غالي، وضرغام السعدي، وبهاء السعدي من الحي الشرقي للمدينة، بالإضافة إلى اعتقال الشاب يعرب السكران من حي المراح.

وفي نابلس، داهمت قوات الاحتلال حي رفيديا غربي المدينة، واعتقلت ثلاثة طلبة جامعيين، هم: ذيب قوارير، وعمار فاروق وعمر شناوي، كما اعتقلت المواطن محمد خديش ونجله إسلام، بعد اقتحام منزلهم في مخيم بلاطة شرقاً.

واقتحمت قوات الاحتلال محافظة سلفيت، واعتقلت الشاب شادي إسماعيل عياش من قرية رافات، والشاب محيي الدين علام مرعي من بلدة قراوة بني حسان، والفتى وحيد رامي الديك من بلدة كفر الديك، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إسلام العريان، بعد اقتحام منزله في مدينة البيرة، فيما داهمت القوات بلدة بيت لقيا وقرية خربثا المصباح غربي رام الله، دون التبليغ عن اعتقالات أو مداهمات.

وفي بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوباً، واعتقلت عاطف محمد الكار (29 عاماً)، ومحمد أشرف الكار (16عاماً)، وفادي إياد طقاطقة (23 عاماً)، ومحمود أحمد طقاطقة (20 عاماً)، بعد اقتحام منازلهم.

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال منزلي المحررين كايد الفسفوس وعبد الله العمايرة، بعد الإفراج عصر أمس الاثنين، وقامت بتدمير محتوياتهما، كما اندلعت مواجهات خلال اقتحام البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، والمطاطي، وقنابل الغاز والصوت والقنابل الضوئية، دون التبليغ عن إصابات.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مساء أمس، السيدة آمنة عواد، زوجة الشهيد يوسف أبو عواد، والفتاة سهير خالد أبو عواد، عند مدخل بلدة بيت أمر شمالي الخليل، وصادرت مركبتهما.

المصدر / وكالات