الاحتلال يشرع بهدم منازل في رام الله والخليل

شرعت قوات الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، بتنفيذ عمليات هدم في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وأقدمت جرافات الاحتلال على تنفيذ عملية هدم منزل في قرية قبيا غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة.

وفي سياق متصل، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مسافر يطا جنوب الخليل، حيث رافقتها خمس آليات هدم ضخمة باتجاه قرية الزويدين، تمهيداً لتنفيذ عمليات هدم جديدة تستهدف منازل المواطنين ومنشآتهم.

وتأتي هذه العمليات ضمن سياسة الاحتلال الرامية إلى تهجير السكان الفلسطينيين قسرًا وتفريغ المناطق لصالح التوسع الاستيطاني، وسط تنديد محلي ودولي متواصل بسياسات الهدم والتهجير.

وفي وقت سابق، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن "عمليات الهدم التي نفذها جيش الاحتلال الصهيوني اليوم تكشف فاشية الاحتلال وتستدعي تصعيد المقاومة".

وأوضحت حماس أن عمليات الهدم "تُظهر الوجه الحقيقي للمخطط الصهيوني الهادف إلى تهويد الأرض، وفرض وقائع الضم بالقوة، ضمن سياسة ممنهجة لتصفية الوجود الفلسطيني".

وشددت على أن "هذه السياسة الفاشية التي تترافق مع حرب إبادة متواصلة على قطاع غزة، تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، وتستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه الجرائم ومحاسبة قادتها".

ودعت الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والإسلامية، وخاصة في الضفة إلى "الاصطفاف خلف خيار المقاومة الشاملة، دفاعًا عن الأرض والكرامة والحقوق الوطنية الثابتة".

وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج" من الضفة الغربية دون تراخيص يعد الحصول عليها "شبه مستحيل" وفق فلسطينيين.

وتأتي عمليات هدم البيوت الفلسطينية بينما يواصل "الجيش الإسرائيلي" عدوانه على مخيمات وبلدات ومدن شمال الضفة الغربية منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 954 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين