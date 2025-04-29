الدّفاع المدني بغزَّة يعلن توقف معظم مركباته جنوب القطاع لنفاد الوقود

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزّة، نفاد كميات الوقود الخاصة بتشغيل مركبات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف في كافة محافظات جنوب القطاع، ما أدى إلى توقف 8 مركبات عن الحركة من أصل 12 مركبة.

وحذر الدفاع المدني أمس الاثنين، من أن تدخلاته الإنسانية والاستجابة لنداءات المواطنين في هذه المحافظات ستكون محدودة، مشيرًا إلى أنّ 4 مركبات فقط ستتمكن من المشاركة، الأمر الذي يهدد حياة مئات آلاف المواطنين والنازحين في مراكز الإيواء.

وحمَّل الاحتلال "الإسرائيلي" مسؤولية تفاقم معاناة أبناء شعبنا في القطاع بسبب استمرار الحرب واستمراره فرض الحصار.

وجدد الدفاع المدني مطالبته لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وللمؤسسات الدولية بضرورة التحرك الفوري لفتح معابر قطاع غزة، والسماح بإدخال الوقود وتزويد المؤسسات والأجهزة العاملة في المجال الإنساني.

وتتحكم "إسرائيل" بجميع تدفقات المساعدات نحو قطاع غزة، حيث يعتمد عليها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وقد شددت "إسرائيل" من حصارها على قطاع غزة منذ 2 آذار/مارس، قبل أيام من انهيار وقف إطلاق نار، وذلك عقب انتهاك حكومة الاحتلال للاتفاق، عقب 15 شهرا من الحرب المتواصلة.



المصدر / فلسطين أون لاين