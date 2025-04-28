"القوات اليمنية" تهاجم حاملة طائرات أمريكية وهدفًا "إسرائيليَا" في عسقلان

متابعة/ فلسطين أون لاين

نفذت القوات المسلحة اليمنية، في الساعات الماضية، عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "ترومان" والقطع الحربية التابعة لها، وذلك في ردّ سريع ومباشر على المجزرتين التي ارتكبتهما الولايات المتحدة في صنعاء وصعدة.

وبحسب المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، فإنّ العملية نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، وتضمنت استهداف الحاملة بعدد من الصواريخ المجنحة والباليستية والطائرات المسيرة.

وأسفرت المواجهة عن إجبار الحاملة على التراجع والابتعاد عن موقع تمركزها السابق، متجهة إلى أقصى شمال البحر الأحمر، بحسب ما أكّد سريع.

وتأتي هذه العملية "رداً على مجزرتين ارتكبهما العدو الأميركي في اليمن، الأولى في العاصمة صنعاء، والثانية استهدفت مركز إيواء للمهاجرين من بلدان أفريقية عدة في محافظة صعدة شمالي اليمن، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين"، وفق بيان سريع.

وأكّدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في استهداف ومطاردة حاملة الطائرات والقطع الحربية المعادية كافة في البحرين الأحمر والعربي، حتى وقف العدوان على اليمن.

وفي إطار إسناد الشعب الفلسطيني والمجاهدين في قطاع غزة، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية هاجمت هدفاً حيوياً للاحتلال الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة باستخدام طائرة مسيرة من نوع "يافا".

وشدد سريع على أنّ القوات المسلحة ستستمر أيضاً في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، وفي دعم الشعب الفلسطيني وإسناده حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.