أسماء أسرى من غزة معتقلين في سجني "عوفر" و"سديه تيمان "

متابعة/ فلسطين أون لاين

نشرت نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، قائمة بأسماء أكثر من 50 معتقلًا من قطاع غزة، غالبيتهم من شمال قطاع غزة، متواجدون في سجنيّ "عوفر" و"سدي تيمان" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح النشطاء نقلًا عن أسرى أفرج عنهم مؤخرًا من سجون الاحتلال ومعسكراته، أن الأسرى المذكورة أسمائهم، بعثوا سلامهم لأهاليهم وذويهم، وقالوا إنهم يتمتعون بحالة صحية جيدة، رغم الظروف القاسية التي يواجهونها.

فيما يلي أسماء أسرى من قطاع غزة، اعتقالوا خلال التوغلات البرية لجيش الاحتلال وعمليات اقتحام مشافي في غزة وشمالها.