أسماء أسرى من غزة معتقلين في سجني "عوفر" و"سديه تيمان "

متابعة/ فلسطين أون لاين
نشرت نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، قائمة بأسماء أكثر من 50 معتقلًا من قطاع غزة، غالبيتهم من شمال قطاع غزة، متواجدون في سجنيّ "عوفر" و"سدي تيمان" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح النشطاء نقلًا عن أسرى أفرج عنهم مؤخرًا من سجون الاحتلال ومعسكراته، أن الأسرى المذكورة أسمائهم، بعثوا سلامهم لأهاليهم وذويهم، وقالوا إنهم يتمتعون بحالة صحية جيدة، رغم الظروف القاسية التي يواجهونها.
فيما يلي أسماء أسرى من قطاع غزة، اعتقالوا خلال التوغلات البرية لجيش الاحتلال وعمليات اقتحام مشافي في غزة وشمالها.
- - أحمد سعيد حمدونة " بيت لاهيا"
- - محمد حسني حمدونة " بيت لاهيا"
- - رامز حمدونة " بيت لاهيا"
- - أبو رائد حمدونة " بيت لاهيا "
- - محمد بسام حمودة " بيت لاهيا "
- ـ د.محمد حمودة أبو أسامة" بيت لاهيا "
- - صدام ورا شاغا " بيت لاهيا "
- - عمر رجب " بيت لاهيا "
- - عبد المسلمي " بيت لاهيا"
- - مجد دواس " بيت لاهيا"
- - مروان غبن " بيت لاهيا"
- - أنيس غبن " بيت لاهيا"
- - خالد البزوم عليان " بيت لاهيا"
- - أبو اياد ابو جاسر وابنه إياد " بيت لاهيا"
- - عبد سرور " بيت لاهيا"
- - عاهد أبو حمد " بيت لاهيا "
- - معتز واخيه نور قشقش " بيت لاهيا"
- - عاهد وأخيه محمد أبو شقفة" بيت لاهيا
- - أشرف أبو ربيع " بيت لاهيا"
- - عبد القادر حميدة " بيت لاهيا"
- حمودة حمودة " بيت لاهيا"
- - حسين ثاري " بئر النعجة"
- - ابراهيم الشنباري " بيت حانون"
- - رفيق حمد " بيت حانون"
- - يحيى الخطيب " بيت حانون"
- - جلال الكفارنة " بيت حانون"
- - ثائر الزعانين " بيت حانون"
- - خليل العثمانة " بيت حانون"
- - نادر أحمد " جباليا"
- - معاذ حسنين " تل الزعتر"
- محمد أبو صقر يعمل في كمال عدوان
- - بسام الدربي " التوبة"
- - رامز الدريني واخوانه الخمسة " منطقة كمال عدوان"
- - محمد مكاوي ابو عدي " دوار أبو الجديان"
- - عظي محمد مكاوي " ابو الجديان"
- - رمزي صالح " ابو الجديان"
- - عبد رمزي صالح " أبو الجديان "
- - أبو عمار الكحلوت " دوار الشيخ زايد"
- - أحمد أبو العيش " دوار الشيخ زايد"
- - علي الهشين " تل الزعتر "
- - محمد شلايل " تل الزعتر"
- - ابراهيم محمد السمعنة " الإدارة المدنية"
- - حسني سليمان " جباليا"
- - يوسف خليل " العلمي "
- - خالد كتكت " جباليا"
- - إياد سالم ابو حسين " جباليا"
- - صبحي سرور" جباليا"
- - عبد الله الشامي " جباليا"
- - تامر ابو جياب " الوسطى "
- - عمر يحيى أبو جزر " رفح "
- - محمود الأستاذ" خان يونس "
- - محمد الغرباوي " حي الزيتون"