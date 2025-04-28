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مستشفى الشفاء.. إنقاذ جنين بعد إصابة والدته برصاص طائرة مسيّرة في غزة

28 ابريل 2025 . الساعة 17:09 بتوقيت القدس
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مستشفى الشفاء.. إنقاذ جنين بعد إصابة والدته برصاص طائرة مسيّرة في غزة
وكالات/ فلسطين أون لاين

تمكنت الطواقم الطبية في مجمع الشفاء الطبي، اليوم الاثنين، من إنقاذ جنينًا من رحم والدته التي أصيبت برصاص طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال من نوع "كواد كابتر".

وأوضحت المصادر الطبية،  أن الأم أصيبت بطلق ناري في الرأس، ووصلت في حالة حرجة للغاية، ما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا.

وبذل الفريق الطبي جهودًا مكثفة لإنقاذ حياتها وحياة جنينها، وتمكن خلال عملية دقيقة من استخراج الجنين وإنقاذه رغم خطورة الوضع الصحي للأم.

ولا تزال والدة الطفل ترقد في غرفة العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي، بينما تم تحويل المولود، الذي كان في الشهر الثامن وقت وقوع الحادثة، إلى قسم الحضانة في مستشفى الحلو، حيث يخضع للعلاج والمراقبة الطبية الدقيقة.

المصدر / وكالات
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