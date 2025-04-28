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بالفيديو "حجر بناء يتحول إلى أخطر جهاز".. المقاومة تفكك أجهزة تجسس "إسرائيلية" متطورة بغزة

28 ابريل 2025 . الساعة 16:50 بتوقيت القدس
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متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت مصادر في المقاومة الفلسطينية عن تفكيك عدد من أجهزة التنصت والتتبع البصري التي زرعها الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة بهدف التجسس وجمع المعلومات.

وأوضحت المصادر لـ "التلفزيون العربي"، أن من بين الأجهزة التي تم كشفها، جهازًا مموهًا على هيئة حجر بناء، يحتوي بداخله على جهاز تنصت وكاميرا مراقبة، مما يعكس مستوى التطور بالأساليب الخادعة التي يستخدمها الاحتلال.

وأكدت أن أمن المقاومة يواصل جهوده الحثيثة لإحباط محاولات العدو رصد تحركات القادة الميدانيين والوصول إليهم، لافتة إلى أن أجهزة التنصت المكتشفة كانت ترسل معلوماتها إلى وحدات 8200 و9900 الاستخبارية الإسرائيلية لتحليلها بالتعاون مع جهاز الشاباك.

 

وتعد وحدة 8200 من أبرز وحدات الاستخبارات التقنية الإسرائيلية، متخصصة في التنصت الإلكتروني، جمع المعلومات عبر الاتصالات، وتنفيذ عمليات تجسس سيبراني.

فيما تختص وحدة 9900 بجمع المعلومات الاستخباراتية الجغرافية والمرئية عبر الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار، وترتبط بشكل مباشر بتحديث بنك الأهداف العسكرية.

وأشارت المصادر إلى أن المقاومة الفلسطينية تمتلك تاريخاً طويلاً وخبرة متراكمة في التعامل مع أدوات الاحتلال التجسسية، مشيرة إلى أن خلال الحرب الحالية والحروب السابقة، استطاعت المقاومة كشف تجسس الاحتلال على شبكات التواصل الاجتماعي واعتقال عدد من عملائه داخل القطاع.

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#غزة

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