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الصِّحَّة بغزَّة: 71 شهيدًا و 153 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

28 ابريل 2025 . الساعة 14:32 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: 71 شهيدًا و 153 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة .

وقالت وزارة الصحة، إنّ 71 شهيدًا (منهم 14 شهيد انتشال)، و 153 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,222 شهيدًا، 5,751 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 52,314 شهيد و 117,792 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

 

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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