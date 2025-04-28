حماس: عدوان الاحتلال المُتصاعد بالضّفة محاولةٌ يائسة لتقويض المقاومة

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الرحمن شديد، أن الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال في الضفة الغربية من عدوان متواصل على جنين وطولكرم وهدم المنازل والمنشآت في الخليل والقدس وعموم الضفة الغربية، ما هي إلا محاولة يائسة لتقويض مقاومة شعبنا وكسر إرادة حاضنتها الشعبية.

وأوضح شديد، أن هدم المنازل في الضفة الغربية، وخاصة في جنين وطولكرم، هو جزء من سياسة الاحتلال الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وتهديد استقرارهم وتعجيل مخطط الضم والتهجير.

وشدد على أن الاحتلال لن يفلح في تهجير شعبنا الفلسطيني أو القضاء على إرادته، وأن جرائم الاحتلال لن تثني شعبنا عن مواصلة مقاومته حتّى تحرير الأرض كافة من الغزاة.

ودعا شديد شعبنا الفلسطيني ومقاومته لتصعيد المواجهة والمقاومة والانتفاض في وجه الاحتلال ومستوطنيه في كافة الميادين بالضفة الغربية.



المصدر / فلسطين أون لاين