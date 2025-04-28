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الأونروا: الاحتلال قتل ألف طفل منذ استئناف الإبادة على غزَّة

28 ابريل 2025 . الساعة 12:35 بتوقيت القدس
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الأونروا: الاحتلال قتل ألف طفل منذ استئناف الإبادة على غزَّة

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة، مشيرة إلى استشهاد ألف طفل منذ استئناف الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

وأوضحت الوكالة في بيان لها، أن الأوضاع المعيشية تنهار بصورة دراماتيكية، حيث لم تدخل أي مساعدات إلى غزة منذ 2 مارس/آذار الماضي.

وأشارت إلى أن مخازنها خالية تمامًا من المساعدات الغذائية، مما ينذر بمجاعة شديدة ستضرب القطاع خلال الأيام المقبلة.

وأكدت الأونروا أن التصعيد الإسرائيلي أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد الضحايا المدنيين بمستويات غير مسبوقة.

وقالت، إنّ الأطفال يعانون من عدة أمراض معدية، خاصة مع انتشار الفيروس الكبدي، بالإضافة لمعاناة مرضى السرطان، نتيجة النقص الحاد في الأدوية والرعاية الصحية.

ودعت الوكالة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، محذرة من مخاطر فظيعة تهدد حياة السكان في ظل استمرار الحصار وتصاعد العدوان.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #الأطفال الشهداء #طوفان الأقصى

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