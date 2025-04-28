الأونروا تُسهل تحديث بيانات مستفيديها للمساعدات الغذائية والمالية عبر نظام إلكتروني جديد

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن إطلاق نظام إلكتروني مُحدث يهدف إلى تبسيط عملية إدارة وتحديث بيانات المستفيدين من خدماتها المتنوعة.

يأتي هذا النظام الجديد لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكل يسر وأمان.

تحديث بياناتك الآن بخطوات بسيطة:

يوفر النظام الإلكتروني الجديد واجهة سهلة الاستخدام تُمكّن المستفيدين من تحديث بياناتهم الأساسية والإضافية، بالإضافة إلى التأكد من صحة معلوماتهم الشخصية. يمكن للمستفيدين الآن القيام بالآتي:

- تعديل رقم الهاتف المحمول: لضمان التواصل الفعال وتلقي التحديثات الهامة.

- إضافة أفراد الأسرة: لتحديث التركيبة السكانية للعائلة وتسهيل شمولهم في البرامج المستحقة.

- متابعة الخدمات المتاحة: للاطلاع على أنواع الدعم المقدمة وحالة الاستحقاق.

أهمية تحديث البيانات:

أكدت الأونروا على أن عملية تحديث البيانات تُعد خطوة أساسية لضمان استمرارية حصول المستفيدين على المساعدات المختلفة، بما في ذلك:

- المساعدات الغذائية والصحية والتعليمية.

- توزيع المساعدات بشكل عادل وفعال.

- تعزيز الشفافية في برامج الوكالة.

ميزات النظام الإلكتروني الجديد:

يتميز النظام الجديد بثلاثة أقسام رئيسية لتسهيل عملية التحديث والمتابعة:

- بيانات رب الأسرة: يتيح تحديث رقم الجوال أو تغيير المندوب المسؤول عن استلام المساعدات.

- بيانات أفراد الأسرة: يسمح بإضافة أفراد جدد أو تعديل بياناتهم الحالية وتسجيل الحالات الهشة التي تستدعي اهتمامًا خاصًا.

- المواد الغذائية: يوفر معلومات حول آخر تحديثات استلام الدورة الرابعة من الطحين أو السلة الغذائية ومركز التوزيع المحدد للاستلام.

تحديثات مستقبلية:

أشارت الأونروا إلى أنه سيتم إضافة قسم خاص بـ المواد غير الغذائية في الفترة القادمة، والذي سيوضح للمستفيدين دورهم في استلام هذه المواد (مثل الفرشات والبطانيات وغيرها) ومركز التوزيع الخاص بها.

رابط تحديث البيانات:

تدعو الأونروا جميع المستفيدين إلى ضرورة الدخول إلى الرابط التالي لتحديث بياناتهم والتأكد من صحة المعلومات المسجلة، خاصة أرقام الهوية وتواريخ الميلاد وأرقام الهواتف المحمولة، اضغط هنا

تؤكد الأونروا على التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والفعالية في برامجها.

المصدر / فلسطين أون لاين