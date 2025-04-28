الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات بالضفة والقدس ويحوِّل منزلًا لثكنةٍ عسكرية

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" حملة مداهمات واعتقالات في مدن وقرى محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وحوّلت منزلًا لثكنة عسكرية في مدينة الظاهرية جنوب الخليل لاحتجاز المواطنين والتحقيق ميدانيا معهم.

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخل العيسوية شمال شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اقتحموا شارع المدارس في جبل المكبر، فيما نصبوا حاجزا عسكريا وأعاقوا حركة المرور عند مدخل العيسوية.

واقتحمت قوات الاحتلال حي راس العين بمدينة نابلس، وأعادت اقتحامه لاحقًا من جهة حاجز الطور، وخلال الاقتحام، اعتقلت قوات الاحتلال الطالبة في جامعة النجاح “ماسة غزال” من منزلها في الحي ذاته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل، وأطلقت الرصاص الحي خلال اقتحامها، في حين اقتحمت بلدة جبع جنوب جنين، ومدينة طوباس، وضاحية ارتاح في طولكرم.

وامتدت الاقتحامات إلى مدينة البيرة ومدينة قلقيلية، إلى جانب بلدة سعير شمال الخليل، حيث اندلعت مواجهات في بعض المناطق.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصعيد مستمر تشهده مدن الضفة الغربية والقدس، وسط حملات اعتقال ومداهمات متكررة تطال منازل المواطنين.

وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال ومستوطنيه في كافة الميادين ردا على الاعتداءات المتصاعدة.

ووفقًا لبيانات مكتب إعلام الأسرى، فقد عُرف من بين المعتقلين:

- الطالبة الجامعية ماسة غزال - نابلس

- الطالب عبد الله حسام سلامة - نابلس

- المحرر معتصم عنتوري - قلقيلية

- محمد عنتوري - قلقيلية

- مامون محمد عنتوري - قلقيلية

- معين حافظ سليمان - عزون - قلقيلية

- المحرر يعقوب أبو تركي - مخيم الفوار - الخليل

- المحرر عماد هيثم القواسمي - حارة الشيخ - الخليل

- يوسف موسى قزاز - دورا - الخليل

- محمد ماهر الفروخ - بلدة سعير - الخليل

- أمجد نمر الفروخ - بلدة سعير - الخليل

- عمر نادر أبو رميلة - حارة أبو سنينة - الخليل

- المحرر جلال يغمور - الخليل

- إلياس أيمن الجندي - الخليل

- مالك نضال ابرويش - الخليل

- الفتى محمد احمد عباس خليلية - بلدة جبع - جنين

- الفتى هيثم ربيع جودت أبو عون - بلدة جبع - جنين

- الفتى زيد أشرف صبحي حمامرة - بلدة جبع - جنين

- محمد جمال دراغمة - حيّ الدير - طوباس

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات