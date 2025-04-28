بالأسماء: الاحتلال يفرج عن 11 أسيرًا من قطاع غزَّة

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين، عن 11 أسيرًا من قطاع غزّة، عقب اختطافهم واعتقالهم في سجون الاحتلال، وإخفاء أخبارهم ومصيرهم عن عائلاتهم.

وقالت مصادر صحفية، إنّ 11 أسيرًا وصلوا إلى المستشفى الأوروبي في خانيونس، عقب الإفراج عنهم بظروف صحية ونفسية صعبة من سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

أسماء الـ 11 أسيرًا أفرج عنهم والذين وصلوا إلى المستشفى الأوروبي بخانيونس بعد نقلهم من قبل الصليب الأحمر، وهم:

1_يوسف حاتم أبو طبيخ

2_زهدي عبد السلام البرواي

3_عبد الهادي المقيد

4_يوسف شاهر ابو عودة

5_وسيم حسام شلحة

6_نصر سميح عويضة

7_عليان جمال ورش اغا

8_احمد محمد الطبش

9_وائل طلال ابراهيم

10محمد عويض ابو عمره

11_سيف الدين صلاح بهار



يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين