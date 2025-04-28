بالأسماء: الاحتلال يفرج عن 11 أسيرًا من قطاع غزَّة

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين، عن 11 أسيرًا من قطاع غزّة، عقب اختطافهم واعتقالهم في سجون الاحتلال، وإخفاء أخبارهم ومصيرهم عن عائلاتهم.
وقالت مصادر صحفية، إنّ 11 أسيرًا وصلوا إلى المستشفى الأوروبي في خانيونس، عقب الإفراج عنهم بظروف صحية ونفسية صعبة من سجون الاحتلال "الإسرائيلي".
أسماء الـ 11 أسيرًا أفرج عنهم والذين وصلوا إلى المستشفى الأوروبي بخانيونس بعد نقلهم من قبل الصليب الأحمر، وهم:
1_يوسف حاتم أبو طبيخ
2_زهدي عبد السلام البرواي
3_عبد الهادي المقيد
4_يوسف شاهر ابو عودة
5_وسيم حسام شلحة
6_نصر سميح عويضة
7_عليان جمال ورش اغا
8_احمد محمد الطبش
9_وائل طلال ابراهيم
10محمد عويض ابو عمره
11_سيف الدين صلاح بهار
يتبع..
المصدر / فلسطين أون لاين