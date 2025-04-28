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بالأسماء: الاحتلال يفرج عن 11 أسيرًا من قطاع غزَّة

28 ابريل 2025 . الساعة 09:57 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين، عن 11 أسيرًا من قطاع غزّة، عقب اختطافهم واعتقالهم في سجون الاحتلال، وإخفاء أخبارهم ومصيرهم عن عائلاتهم.

وقالت مصادر صحفية، إنّ 11 أسيرًا وصلوا إلى المستشفى الأوروبي في خانيونس، عقب الإفراج عنهم بظروف صحية ونفسية صعبة من سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

 أسماء الـ 11 أسيرًا أفرج عنهم والذين وصلوا إلى المستشفى الأوروبي بخانيونس بعد نقلهم من قبل الصليب الأحمر، وهم:

1_يوسف حاتم أبو طبيخ 
2_زهدي عبد السلام البرواي
3_عبد الهادي المقيد 
4_يوسف شاهر ابو عودة 
5_وسيم حسام شلحة 
6_نصر سميح عويضة 
7_عليان جمال ورش اغا 
8_احمد محمد الطبش
9_وائل طلال ابراهيم 
10محمد عويض ابو عمره 
11_سيف الدين صلاح بهار
 

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #أسرى غزة #طوفان الأقصى

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