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بحمايةٍ من قوَّات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

28 ابريل 2025 . الساعة 09:25 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

 اقتحم عشرات المستوطين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت لسلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين وقوات الاحتلال في محاولة لتغيير الواقع القائم فيه.

وتتواصل الدعوات لتكثيف الرباط وحشد أكبر عدد ممكن من المرابطين في المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات المستوطنين. ودعت إلى توحيد الجهود في مواجهة المخطط التهويدي الذي يستهدف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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