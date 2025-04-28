تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الاثنين 28 أبريل 2025

تبقى الحالة الجوية في فلسطين اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، دون تغير يذكر على درجات الحرارة والتي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق نهاراً، وبارداً نسبياً مساءً وليلاً خاصة فوق الجبال.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأجواء نهاراً: معتدلة وحارة نسبياً.

- الأجواء ليلًا: باردة نسبياً.

- سرعة الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها ما بين 8-12 كم/س وتصبح نشطة على فترات.

والله تعالى أعلى وأعلم.



المصدر / فلسطين أون لاين