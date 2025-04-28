مجازر مروّعة وقصفٌ متواصل.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 18 مارس/ آذار الماضي، استئناف حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزّة، بعد خرقه اتفاق وقف إطلاق النار، وارتكابه مجازر دامية بحق المواطنين مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، ومشددًا حصاره الخانق على القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 52,243 شهيدًا و117,639 إصابة؛ منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م. و

أوضحت، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,151 مواطنًا مدنيًا إلى جانب إصابة 5,598 آخرين بجروح متفاوتة.

وأوضح المكتب الحكومي في بيان صحفي، أنّ أكثر من 65% من الشهداء الذين قتلهم الاحتلال هم من فئات الأطفال والنساء وكبار السن.

وذكر المكتب الحكومي، أنّ الاحتلال ارتكب جريمة قتل بحق أكثر من 18,000 طفل، وأكثر من 12,400 امرأة فلسطينية وأباد أكثر من 2,180 عائلة فلسطينية، موضحًا أنّ الاحتلال قتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة بالكامل، كما أباد أكثر من 5,070 عائلة فلسطينية أخرى، ولم يتبقّ منها سوى فرد واحد على قيد الحياة.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق، مرتكبًا سلسلة مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.

ارتكبت قوات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، مجزرة دامية عقب قصف منزل لعائلة الغماري محيط مستشفى حمد شمال غرب مدينة غزة، ما أدى لارتقاء 7 شهداء وإصابة آخرين.

وفي جباليا، استشهد 10 مواطنين مدنيين وأُصيب آخرون في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال بحق عائلة أبو مهادي محيط صالة الطيب غرب مخيم جباليا شمال غزة.

وارتفع عدد شهداء القصف الذي استهدف مساء أمس منزلاً لعائلة كوارع في خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى 14 شهيداً، بعد انتشال 4 من تحت الأنقاض.

وأُصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال إثر غارة "إسرائيلية" استهدفت موقعًا في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، فيما أُصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم المغازي.

وارتقى شهيدان وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال خيام نازحين في مخيم الشافعي للاجئين، غربي مدينة خانيونس.

وأطلق طيران الاحتلال نيرانه صوب وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع غارات جوية متواصلة على مناطق متفرقة بالمدينة.

وقصفت مدفعية الاحتلال حييّ التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما تواصل القصف المدفعي على شارع السكة في حي الزيتون شرقًا، ومحيط الكلية الجامعية جنوب مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين