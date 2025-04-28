عشرات الضحايا في قصف أمريكي استهدف سجنًا بصعدة

ارتقى عشرات الشهداء، فجر اليوم الإثنين، جراء غارات أمريكية استهدفت إصلاحية السجن الاحتياطي بصعدة.

وقالت قناة المسيرة اليمينة، إن عشرات الضحايا من نزلاء مركز توقيف المهاجرين الأفارقة في صعدة سقطوا إثر العدوان الأميركي.

وفي حصيلة أولية، أشارت وسائل إعلام يمنية، إن 115 سجيناً ممن كانوا متواجدين في السجن الاحتياطي بمحافظة صعدة سقطوا بين شهيد وجريح.

وذكرت القناة اليمنية، أنّ السجن الاحتياطي المستهدف من قبل العدو الأمريكي كان يضم نحو 100 من المهاجرين الأفارقة

وأفاد مصدر طبي بوصول 50 جريحا إلى المستشفى الجمهوري من ضحايا الجريمة الأمريكية في السجن الاحتياطي بصعدة، فيما لا تزال فرق الدفاع المدني تواصل انتشال ضحايا الجريمة الأمريكية في السجن الاحتياطي بصعدة.

ومن جهتها، أشارت وزارة الداخلية إلى أنّ مركز الإيواء يخضع لإشراف منظمة الهجرة الدولية ومنظمة الصليب الأحمر، واستهدافه يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأكدت أنّ الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية الكاملة عن الجريمة النكراء بحق المهاجرين الأفارقة، مشددة على أن استهداف المدنيين والمهاجرين الأبرياء جريمة تضاف إلى سجل الجرائم الأمريكية بحق الشعب اليمني والإنسانية جمعاء.

المصدر / فلسطين أون لاين