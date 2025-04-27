مرداوي: نتنياهو "يكذب كما يتنفَّس" والمقاومة مستعدَّة لصفقة شاملة

متابعة/ فلسطين أون لاين

اتهم القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، محمود مرداوي، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالكذب، مؤكدًا أن المقاومة مستعدة لإبرام صفقة شاملة تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى.

وقال مرداوي عبر حسابه على "تليغرام"، مساء الأحد، إن "نتنياهو يكذب كما يتنفس"، ردًا على مزاعم الأخير بأن حركة حماس ترفض التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى تحرير جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وأوضح، أن حماس أكدت موقفها الواضح منذ بداية المفاوضات، وهو الاستعداد لعقد صفقة شاملة تشمل:وقف إطلاق النار الكامل في قطاع غزة، انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، بدء عملية إعادة إعمار غزة دون عوائق، إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وفق ما يتم التوصل إليه خلال المفاوضات.

وشدد مرداوي على أن الكرة الآن في ملعب الاحتلال، مؤكدًا أن المقاومة الفلسطينية أبدت مرونة كبيرة من أجل إنهاء العدوان وضمان عودة الأسرى، لكنها لن تقبل بحلول مجتزأة أو بمراوغات سياسية.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس، مغادرة الوفد القيادي الذي وصل إلى القاهرة بعدما أجرى محادثات ومشاورات مكثفة مع المسؤولين المصرييين.

واستعرض الوفد، وفقاً للبيان، رؤية الحركة للوصول إلى صفقة شاملة تحقق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والإغاثة والاعمار، وتم التوافق على بذل المزيد من الجهود واستمرار التواصل لإنجاح الجهود المبذولة بهذا الصدد.



كما جرى تناول الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد شهرين من الحصار المطبق ومنع الاحتلال إدخال المساعدات والمواد الغذائية والطبية للقطاع، وضرورة التحرك العاجل لإيصال المساعدات واحتياجات القطاع للمواطنين.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بجميع بنود الاتفاق.

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.