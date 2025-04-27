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وفد من قيادة حماس يلتقي وزير الخارجية التركي في الدوحة

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وفد من قيادة حماس يلتقي وزير الخارجية التركي في الدوحة

27 ابريل 2025 . الساعة 21:34 بتوقيت القدس
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وفد من قيادة حماس يلتقي وزير الخارجية التركي في الدوحة
متابعة/ فلسطين أون لاين

اجتمع وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، برئاسة رئيس المجلس القيادي للحركة، محمد درويش، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مساء اليوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة.

وأطلع الوفد الوزير التركي على آخر مستجدات جهود وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى نتائج زيارة قيادة الحركة الأخيرة إلى القاهرة، ضمن سلسلة تحركات سياسية مكثفة تهدف إلى تحقيق صفقة شاملة تشمل وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وإدخال الإغاثة، والشروع في إعادة الإعمار.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان التطورات الإنسانية الخطيرة في قطاع غزة، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جريمة التجويع ومنع إدخال المساعدات الإنسانية.

كما استمع وفد "حماس" إلى شرح حول الجهود التي تبذلها تركيا لوقف الحرب وإغاثة الشعب الفلسطيني، حيث أكد الطرفان أهمية استمرار الاتصال والتشاور خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب التحرك السياسي المتواصل لإنهاء العدوان وتخفيف معاناة المدنيين.

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#قطاع غزة #تركيا #غزة #الدوحة

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