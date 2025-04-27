الرئيس الإيرلندي يهاجم نتنياهو: العالم صمت طويلاً على جرائم (إسرائيل) بغزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

وجّه الرئيس الإيرلندي مايكل د. هيغينز انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهمًا المجتمع الدولي بالتقاعس عن مواجهة ما وصفه بـ"الخروقات الفاضحة" للقانون الدولي والإنساني في قطاع غزة.

وقال هيغينز في تصريحات حادة خلال مؤتمر صحفي عقده في روما، إن "الملفت اليوم ليس فقط من حضر فعاليات التضامن مع غزة، بل من اختار أن يغيب عنها"، مضيفًا أن كثيرين ممن ينتقدون سياسات نتنياهو داخل إسرائيل يتعرضون لحملات تشويه تُتهمهم زورًا بمعاداة السامية. وأكد أن من حق الجميع انتقاد حكومة تنتهك القانون الإنساني وتستهدف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.

وشدد الرئيس الإيرلندي على رفض محاولات ربط إدانة الجرائم ضد المدنيين بدعم الفصائل المسلحة، واصفًا ذلك بـ"تشويه الحقيقة"، مشيرًا إلى أن صدمة الأميركيين وغيرهم من شعوب العالم تجاه المجازر في غزة تتزايد يومًا بعد يوم.

وفي مشهد مؤثر، استذكر هيغينز صورة طفل فلسطيني مبتور الأطراف يناجي والدته قائلاً: "كيف سأحضنك الآن؟"، معبرًا عن أسفه لما وصفه بـ"اللامبالاة الدولية" تجاه معاناة المدنيين الفلسطينيين.

كما أشاد الرئيس الإيرلندي بالجهود البطولية التي تبذلها الطواقم الطبية، بمن فيهم الأطباء والممرضون الإيرلنديون، الذين يعملون في ظروف بالغة الصعوبة ودون حماية كافية.

واختتم هيغينز تصريحاته بتساؤل حاد: "كيف يمكن لأي مسؤول أن يظل صامتًا أمام تجويع الناس عمدًا ومنع الغذاء والدواء والماء عنهم؟ كيف بلغ بنا التبلد أن نتجاهل هذه الكارثة الإنسانية؟".