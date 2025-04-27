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"هند رجب" تلاحق قناص "إسرائيليّ" في كولومبيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب

27 ابريل 2025 . الساعة 17:43 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية
متابعة/ فلسطين أون لاين

قدمت مؤسسة هند رجب لحقوق الإنسان شكوى جنائية إلى مكتب النائب العام الكولومبي ضد قناص إسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وأوضحت مصادر عبرية، أن المؤسسة الحقوقية قدمت الشكوى ضد القناص في الجيش الإسرائيلي "غابرييل بن حاييم"، مشيرة إلى أنه قناص مزدوج الجنسية، "إسرائيلي" فرنسي، بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الإسرائيلية على غزة .

وقبل أيام، طالبت المؤسسة الحقوقية، المدّعي العام ومدير النيابة العامة في بريطانيا باعتقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أثناء زيارته إلى لندن.

وأشارت المؤسسة إلى أن "ساعر" حرّض على ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في فلسطين، من بينها التعذيب، والقتل العمد، والتدمير الواسع النطاق للممتلكات.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة هند رجب تحمل اسم الطفلة الفلسطينية ذات الخمس سنوات التي استشهدت في غزة بعد أن قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي عائلتها بأكملها في السيارة التي كانوا يستقلونها وقتل أيضًا المسعفين الذين جاءوا لمحاولة إنقاذ حياتها.

وتقدمت مؤسسة "هند رجب" بشكوى ضد ألف جندي إسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بتهم ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، إضافة إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتقول المؤسسة على موقعها الرسمي بأن الشكوى التي تم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، مقدمة بأسماء المتهمين الألف ومدعومة بالأدلة والبراهين التي تم التحقق منها، وتثبت مشاركتهم بشكل فعال ودوري في ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وتشمل التهم الموجه إلى الجنود الألف، تدمير البنية التحتية لقطاع غزة، حيث استهدفت منازل المدنيين والمدارس والمستشفيات، أيضا تهمة المشاركة في حصار القطاع ومنع دخول المساعدات الإغاثية والمياه والغذاء، وكذلك استخدام تكتيك حربي غير إنساني باستهداف مخيمات النازحين وتجويع الأسر المشردة.

وتقول مؤسسة هند رجب أن من بين المتهمين ضباط ومسؤولين ذوي رتب كبيرة في الجيش الإسرائيلي، متهمين بتخطيط وتنفيذ والاشراف على الجرائم التي ارتكبت في حق أهالي القطاع منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وهكذا، ستصبح ملاحقة الجنود الإسرائيليين بسبب جرائم الحرب في الخارج كابوسا حقيقيا لإسرائيل، وسيتسبب لها في الكثير من المشاكل الدبلوماسية مع عدد من الدول.

 

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