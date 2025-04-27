بندقيَّة "الغول" القسَّاميَّة... سلاح صامت أربك حسابات الاحتلال

غزة/ محمد الأيوبي:

في ساحة المعركة المتجددة على حدود قطاع غزة، برزت بندقية "الغول" كأحد أكثر أسلحة المقاومة الفلسطينية تأثيرًا، بعد أن نجحت كتائب عز الدين القسام في استخدامها خلال عملية قنص معقدة أوقعت قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، داخل مناطق كان يُفترض أنها محمية أمنياً بالكامل.

المشاهد المصورة التي بثتها كتائب القسام لقنص أربعة من جنود وضباط الاحتلال شرق بيت حانون، لم تكن مجرد تسجيل لعملية قنص اعتيادية، بل حملت دلالات عسكرية واستراتيجية كبيرة، تعكس تطور تكتيكات المقاومة ومهارات مقاتليها رغم الحصار والحرب الشرسة المستمرة.

وبندقية "الغول" التي ظهرت أول مرة عام 2004، صُممت بقدرات استثنائية تتجاوز العديد من البنادق القنّاصة التقليدية، فهي تستخدم ذخيرة من العيارات الثقيلة 12.7 و14.5 ملمترات، ويصل مداها القاتل إلى كيلومترين، مع قدرة خارقة على اختراق الجدران الإسمنتية والسترات الواقية، وفق تذكر القسام على موقعها الإلكتروني.





ويبلغ طول "الغول" أكثر من 1.5 متر، ما يجعلها من أطول وأقوى بنادق القنص في العالم، متفوقة على بنادق شهيرة مثل الروسية "دراغونوف" والنمساوية "شتاير"، ومصممة خصيصًا لتناسب طبيعة المعارك الحضرية والمفتوحة في قطاع غزة.

سُمّيت هذه البندقية باسم الشهيد القسامي عدنان الغول، أحد رواد التصنيع العسكري الفلسطيني، الذي اغتالته (إسرائيل) عام 2004 بعد دوره المفصلي في تأسيس قدرات حماس العسكرية.

وأمس، بثت كتائب القسام مشاهد مصورة لقنص أربعة من جنود وضباط الاحتلال ببندقية "الغول"، أثناء وجودهم فوق دبابة عسكرية في شارع العودة شرق بلدة بيت حانون، ما أسفرت عن مقتل سائق دبابة من الكتيبة 79 وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، حسب اعتراف جيش الاحتلال.

عملية مركبة

يصف الباحث في الشأن العسكري أحمد عبد الرحمن عملية القنص القسامية بأنها "نتاج تخطيط معقد وتنفيذ احترافي في منطقة مصنفة كمسرح عمليات مفتوح وخالٍ من السكان".

وأوضح عبد الرحمن لصحيفة "فلسطين"، أن شارع العودة حيث وقعت العملية، يقع ضمن منطقة حدودية عازلة أقامها الاحتلال شرق بيت حانون، لم يتبق فيها إلا بقايا أبنية مدمرة، مما يجعل الحركة فيها خطيرة جدًا بالنسبة لأي مقاوم.

وبرغم الكثافة العالية لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، وتعرض المنطقة لرصد دائم، نجح القناص القسامي في تنفيذ ضربة مزدوجة، حيث لم يغادر موقعه بعد إطلاق الرصاص الأول بل بقي بانتظار وصول قوة عسكرية إسرائيلية لإسعاف الجنود المصابين، وقنص جنودًا آخرين في المشهد ذاته.

كما أن العملية تدلل على تخطيط متقن وجمع معلومات دقيقة عن تحركات جيش الاحتلال، واطمئنان المنفذين إلى تأمين خط انسحاب آمن بعد التنفيذ، وفق عبد الرحمن، رغم أن العادة أن قوات الاحتلال تقصف بعنف مناطق الاشتباك فورًا عبر المدفعية والطائرات والرشاشات الثقيلة.

ووفق عبد الرحمن فإن اختيار نوع السلاح المستخدم، ودقة الرصد، وسلاسة التنفيذ، كلها تشير إلى أن المنفذين من مجموعة مختصة، لا سيما أن القناص تمكن من تنفيذ الطلقة الثانية أثناء حركة الجنود، ما يدل على مهارة عالية.





وأضاف أن المسافة البعيدة عن الهدف زادت من صعوبة المهمة، مما يعكس خضوع المقاتلين لتدريبات مكثفة تتطلب عقيدة قتالية صلبة، وشجاعة استثنائية، وإيمانًا عميقًا بعدالة قضيتهم.

وأوضح أن تنفيذ مثل هذه العمليات يتطلب خبرة ودراية كبيرة بأدق التفاصيل، مثل حساب سرعة الرياح واتجاه الشمس وزوايا الرؤية، وهو ما ظهر جليًا في المشهد.

وشدد عبد الرحمن على أن سلاح القنص، الذي أثبت جدواه ونجاعة كبيرة خلال معركة "طوفان الأقصى"، أعطى للمقاومة أفضلية ميدانية مهمة. كما أشار إلى أن بندقية "الغول" المستخدمة في العملية تمثل سلاحًا مستحدثًا، وهي تطوير لبندقية "شتاير" النمساوية تم تعديله محليًا في غزة لاستخدام أنوع ذخيرة متوفرة في غزة، بسبب ندرة العتاد الأصلي، لتصبح من الأسلحة الفعالة التي تميز أداء القسام.

كفاءة وفعالية

من جهته، قال الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد إن ما تقوم به المقاومة الفلسطينية في غزة يُعدّ امتدادًا للمعركة الدفاعية، حيث تُظهر المقاومة كفاءة عالية في استخدام الأسلحة المتوفرة لديها، مع التركيز على تحقيق أقصى استفادة من مدى كل سلاح بما يتناسب مع الهدف المحدد.

وأشار أبو زيد لـ"فلسطين"، إلى استخدام بندقية "الغول" عيار 14.5 ملم، التي يبلغ مداها القاتل نحو 2 كيلومتر، مثال على هذا النهج، موضحاً أن هذا السلاح، الذي تم تطويره محليًا، يُظهر قدرة المقاومة على توظيف مواردها بفعالية، مما يعكس تطورًا في التكتيكات العسكرية لديها.

وأكد أن هذه الاستراتيجية تُظهر حرص المقاومة على الاقتصاد في الجهد والذخيرة، من خلال اختيار السلاح الأنسب لكل مهمة، مما يُعزز من فاعلية عملياتها ويُقلل من الخسائر.

وأضاف أن هذا النهج يُشير إلى تطور في التفكير العسكري للمقاومة، حيث يتم التركيز على التخطيط الدقيق والتنفيذ المحكم للعمليات، مما يُعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الميدانية بكفاءة.

أما الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري فقال إن المشاهد التي بثتها القسام تأتي ترجمة عملية لما صرح به الناطق باسمها أبو عبيدة، حول جاهزية المقاومة على امتداد قطاع غزة واستعدادها للثبات حتى النصر أو الاستشهاد.

وأوضح الدويري لقناه "الجزيرة" الفضائية، أن استهداف جنود الاحتلال شرق بلدة بيت حانون يؤكد اتساع رقعة العمل المقاوم واستخدامه تكتيكات ميدانية متجددة وفق المعطيات المتاحة.

وأضاف أن تطورات العمليات الحالية تشير إلى دخول المقاومة مرحلة جديدة من العمل المسلح، تعتمد فيها على القنص والكمائن بدل المعارك المفتوحة.

وبيّن أن المقاومة استفادت من فترة وقف القتال، التي امتدت 42 يوما، في ترميم قدراتها البشرية والمادية، مما سمح لها بالعودة إلى ساحة الميدان بأساليب مدروسة تلائم ظروف القتال المحدودة المفروضة عليها.

ولفت إلى أن طبيعة العمليات الحالية، التي تقوم بها مجموعات صغيرة عبر الكمائن والقنص، تهدف إلى إنهاك الاحتلال تدريجيا، مضيفا أن هذه الإستراتيجية تجبر إسرائيل على إعادة حساباتها في ما يتعلق بخططها الميدانية في قطاع غزة.

وأكد الدويري أن الشريط الذي ظهر فيه مقاتلو القسام وهم يقنصون جنودا فوق دبابة، يعد بمثابة رسالة واضحة للاحتلال بأن المقاومة قادرة على الوصول إلى أي نقطة داخل المناطق العازلة التي يسيطر عليها، رغم كل الإجراءات الأمنية المشددة.

المصدر / فلسطين أون لاين