جيش الاحتلال: إنذار بالإخلاء لسكان في حي الحدث بضاحية بيروت الجنوبية

متابعة/ فلسطين أون لاين

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنذارا بالإخلاء لسكان في حي الحدث بضاحية بيروت الجنوبية تمهيدا لقصف مبنى في المنطقة.

وقال أدرعي في البيان المنشور على منصة إكس: "إنذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حي الحدث، لكل من يتواجد في المبنى المحدد، أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله، أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بتحليق الطيران الإسرائيلي والطيران المسيّر فوق الضاحية، التي تعرضت لهجمات عنيفة على مدار أشهر.

ومنذ وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل 2765 خرقا له، مما خلّف 194 شهيدًا و486 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية سابقة.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.