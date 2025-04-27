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بالفيديو الاحتلال يقصف الضاحية الجنوبية لبيروت

27 ابريل 2025 . الساعة 17:34 بتوقيت القدس
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الاحتلال يقصف الضاحية الجنوبية لبيروت
متابعة/ فلسطين أون لاين

شن طيران الاحتلال غارة عنيفة على مبنى في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، سبقتها ثلاث غارات تحذيرية.

وكانت المنطقة المستهدفة قد شهدت حركة نزوح كثيفة من القاطنين فيها إثر تهديد جيش الاحتلال بقصف المبنى.

 

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بتحليق الطيران الإسرائيلي والطيران المسيّر فوق الضاحية، التي تعرضت لهجمات عنيفة على مدار أشهر.

ومنذ وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل 2765 خرقا له، مما خلّف 194 شهيدًا و486 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية سابقة.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

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#لبنان #بيروت

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