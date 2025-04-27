القسَّام توقَّع قتلى وجرحى من جنود الاحتلال بعمليَّة جديدة شرق حي التفاح

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت "كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة مضادة للأفراد في قوات جيش الاحتلال المتوغلة شرق حي التفاح شمال قطاع غزة، موقعة قتلى وجرحى.

وفي التفاصيل، قالت القسام في بلاغ عسكري مقتضب، "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في عدد من جنود الاحتلال وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق حي التفاح بمدينة غزة".

وفي بلاغ منفصل، أعلنت كتائب القسام عن استهداف "دبابة ميركفاه 4 صهيوينة بقذيفة الياسين 105 شرق حی التفاح".

ويوم أمس السبت، بثَّت كتائب الشَّهيد عز الدين القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مشاهد جديدة لـ"كمين كسر السيف"، تظهر فيه قنص عدد من جنود وضباط العدو ببندقية "الغول" القسامية على شارع العودة شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في مقطع الفيديو، إنه "استكمالًا لكمين كسر السيف، نفّذ مجاهدونا عمليات قنص مزدوجة ببنادق الغول القسامية لضباط وجنود العدو في إحدى المواقع المستحدثة شرق بيت حانون".

وأضافت، أنّ "المجاهدين استهدفوا معدات عسكرية "بواقر عسكرية" بعدد من قذائف الدروع"، مشيرةً إلى أنّ عمليات القنص الرابعة لم يتم تصويرها.

وقبل ذلك، اعترف "جيش الاحتلال"، بمقتل سائق دبابة إسرائيلي" وإصابة ثلاثة آخرين بجراح، بينهم اثنان في حالة خطيرة، في عملية قنص وهجوم بصاروخ مضادّ للدروع استهدفت قوة مدرعة تابعة لجيش الاحتلال في المنطقة العازلة شمال قطاع غزة، صباح يوم الخميس.

وأعلن جيش الاحتلال، تحت بند "سمح بالنشر"، أن الجندي القتيل هو الرقيب أول آساف كافري، ويبلغ من العمر 26 عامًا، سائق دبابة في الكتيبة 79. وبحسب بيان جيش الاحتلال فإن ضابطًا من وحدة "يهلوم" الهندسية الخاصة، أصيب، بالإضافة لجندي احتياط من نفس الكتيبة، بجراح خطيرة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.





