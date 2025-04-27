الاحتلال يخطر بهدم منشآت في الخليل ومستوطنه يدمرون مدرسة

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بهدم آبار مياه وغرف زراعية شرق يطا جنوب الخليل، فيما أقدم مستوطنون على ى تدمير مدرسة زنوتا جنوبي المدينة.

وأفاد منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال سلمت ثلاثة إخطارات بالهدم في منطقة حوارة شمال شرق مدينة يطا، تعود لكل من: المواطن خليل الحمامده (بئر مياه)، وعايد العدره (بئر مياه)، وإبراهيم علي خليل حسين (غرفة زراعية)، "وأمهلتهم مدة سبعة أيام للاعتراض على القرار".

الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال هدمت العديد من المنشآت قبل انتهاء المدة المحددة بهدف دفع المواطنين إلى الرحيل عن أراضيهم قسرا لصالح التوسع الاستيطاني.

من جانب آخر أقدم مستوطنون، اليوم الأحد، على تدمير مدرسة زنوتا، إحدى مدارس الصمود والتحدي شرق الظاهرية جنوب الخليل، وسرقوا محتوياتها.

وقال رئيس مجلس قروي زنوتا فايز الطل، إن عددا من المستوطنين أقدموا على تدمير ما تم ترميمه في مدرسة "زنوتا" بمشاركة المجلس القروي والأهالي، وتجهيزها لاستقبال الطلبة على مقاعدها.

وأوضح أن المستوطنين سرقوا أبواب حديدية للصفوف الدراسية، وألواح "البنليت"، وقواطع بين الصفوف الدراسية، قبل تدمير المدرسة.

وكان مستوطنون قد أحرقوا ودمروا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 مدرسة زنوتا الأساسية المختلطة جنوب الخليل، بعد أن أجبروا باعتداءاتهم المتكررة أكثر من 250 مواطنا من القرية على ترك منازلهم، وأراضيهم، والرحيل عنها قسرا في 28 تشرين الأول 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين