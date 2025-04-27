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الصحة بغزة تعلن عن 166شهيداً وجريحاً خلال 24 ساعة

27 ابريل 2025 . الساعة 14:15 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة، عن وصول 51 شهيداً، و115 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة.

وأشارت الصحة في بيان اليوم الأحد، إلى أن مشافي القطاع تعاملت مع 51 شهيدًا؛ بينهم 11 شهيدا جرى انتشالهم من تحت الأنقاض.

وبينت أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,151 شهيد، و5,598 إصابة، منوهة: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، إلى 52243 شهيدًا، بالإضافة لـ 117639 جريحا بإصابات متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#وزارة الصحة #حرب الإبادة

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