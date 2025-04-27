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الداخلية تحذر من شرائح إسرائيلية تستخدم لأغراض التخابر

27 ابريل 2025 . الساعة 13:15 بتوقيت القدس
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حذرت الجبهة الداخلية في وزارة الداخلية بغزة من محاولات خبيثة ينفذها الاحتلال عبر إلقاء منشورات تحريضية مرفقة بعملات نقدية فئة (20 شيكل) وشرائح اتصال إسرائيلية "سليكوم" قرب مخيم الشاطئ.

وقالت الداخلية في بيان صحفي، إن هذه الشرائح مزروعة بوسائل تجسس واختراق، وتُستخدم كوسيلة لفتح باب تواصل مباشر مع الاحتلال، واستدراج المواطنين نحو وحل العمالة دون وعي.

وأكدت على عدم تشغيل أو استخدام أي شريحة مشبوهة، وعدم الرد أو التواصل عبرها، وحثت المواطنين على تسليم أي شريحة يتم العثور عليها فورًا للجهات الأمنية المختصة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المخابرات الإسرائيلية #شرائح إتصال

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