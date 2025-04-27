فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: تعين الشيخ نائباً لعباس جاء بإملاءات خارجية وتكريساً للتفرد السياسي

الأونروا تعلن نفاد إمدادات الطحين في قطاع غزة

المقاومة تُنهك جيش الاحتلال بأنماط قتالية متطورة

قوات جيش الاحتلال تقتحم بلدة سلوان وتغرم مواطنين

تقرير إسرائيلي: ارتفاع معدلات سرقات الأسلحة داخل الجيش

تحقيق إسرائيلي يكشف قصوراً في معركة زيكيم.. فرار مقاتلين وخسائر ثقيلة

لسد العجز.. جيش الاحتلال يُمدد خدمة الجنود النظاميين ثلاث سنوات

جمعية في دير البلح تفتح باب التسجيل للحصول على خدمات طبية ونفسية

سلطات الاحتلال تهدم عزبة زراعية في النقب وتعتقل صاحبها

"طوارئ الزيتون والصبرة" تبحث مع الوجهاء والمخاتير جهود ضبط السلاح وتعزيز السلم الأهلي

حماس: تعين الشيخ نائباً لعباس جاء بإملاءات خارجية وتكريساً للتفرد السياسي

27 ابريل 2025 . الساعة 13:00 بتوقيت القدس
...

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالمصادقة على تعيين حسين الشيخ "نائبًا للرئيس”، إنما جاء استجابةً لإملاءات خارجية، وتكريسًا لنهج التفرد والإقصاء.

وعدّت حماس في بيان صحفي اليوم الأحد، خطوة مستنكرة، وجاء بعيدًا عن التوافق الوطني والإرادة الشعبية الفلسطينية.

وقالت إن القرار يعكس إصرار القيادة المتنفذة في منظمة التحرير على الاستمرار في تعطيل مؤسساتها، بدلًا من أن تكون مظلةً جامعةً لنضال شعبنا وقواه الحيّة.

وشددت حماس على أنّ أولوية شعبنا الفلسطيني اليوم هي وقف العدوان وحرب الإبادة والتجويع، و توحيد الجهود لمواجهة الاحتلال والاستيطان، لا توزيع المناصب وتقاسم كعكة السلطة إرضاءً لجهات خارجية.

ودعت الفصائل والقوى الفلسطينية كافة إلى رفض هذه الخطوة، والتمسّك بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية، بعيدًا عن الإملاءات والوصاية، وبما يعبّر عن إرادة شعبنا، ويخدم قضيته العادلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#منظمة التحرير #حسين الشيخ #المجلس المركزي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة