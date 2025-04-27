حماس: تعين الشيخ نائباً لعباس جاء بإملاءات خارجية وتكريساً للتفرد السياسي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالمصادقة على تعيين حسين الشيخ "نائبًا للرئيس”، إنما جاء استجابةً لإملاءات خارجية، وتكريسًا لنهج التفرد والإقصاء.

وعدّت حماس في بيان صحفي اليوم الأحد، خطوة مستنكرة، وجاء بعيدًا عن التوافق الوطني والإرادة الشعبية الفلسطينية.

وقالت إن القرار يعكس إصرار القيادة المتنفذة في منظمة التحرير على الاستمرار في تعطيل مؤسساتها، بدلًا من أن تكون مظلةً جامعةً لنضال شعبنا وقواه الحيّة.

وشددت حماس على أنّ أولوية شعبنا الفلسطيني اليوم هي وقف العدوان وحرب الإبادة والتجويع، و توحيد الجهود لمواجهة الاحتلال والاستيطان، لا توزيع المناصب وتقاسم كعكة السلطة إرضاءً لجهات خارجية.

ودعت الفصائل والقوى الفلسطينية كافة إلى رفض هذه الخطوة، والتمسّك بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية، بعيدًا عن الإملاءات والوصاية، وبما يعبّر عن إرادة شعبنا، ويخدم قضيته العادلة.

المصدر / فلسطين أون لاين