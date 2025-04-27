جمعية في دير البلح تفتح باب التسجيل للحصول على خدمات طبية ونفسية

أعلنت الجمعية الوطنية للتأهيل في دير البلح، المنطقة الوسطى بقطاع غزة عن فتح باب التسجيل للاستفادة من مجموعة شاملة من الخدمات المجانية.

وتشمل الخدمات وفقاً لإعلان الجمعية، اليوم الأحد، الطب العام، والتمريض المنزلي، وجلسات العلاج الطبيعي المتخصصة، بالإضافة إلى جلسات الدعم النفسي والتأهيل الخاص.

وذكرت الجمعية أنها تهدف من المبادرة إلى توفير الدعم اللازم للأفراد من ذوي الإعاقة، ومصابي العمليات العسكرية، وكل من هم بحاجة ماسة لهذه الخدمات الحيوية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الجمعية لتلبية بعض الاحتياجات الأساسية من خلال توفير طرود صحية.

ودعت الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات القيمة إلى المسارعة في التسجيل عبر الرابط الإلكتروني التالي، اضغط هنا



وحثت الجمعية المواطنين الراغبين بالاستفادة من خدماتها على التواصل مباشرة مع مقر الجمعية دير البلح وسط قطاع غزة بجوار كلية فلسطين التقنية.



المصدر / فلسطين أون لاين