سلطات الاحتلال تهدم عزبة زراعية في النقب وتعتقل صاحبها

هدمت جرافات وآليات سلطات الاحتلال الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، عزبة زراعية، واعتقلت صاحبها، في سهل طمرة داخل أراضي الـ1948، دون إخطار مسبق بعملية الهدم.

وتعود العزبة للمواطن محمد حجيرات أبو العز من طمرة، حيث قامت شرطة الاحتلال باعتقاله.

وذكرت عائلة حجيرات، أن نجلي صاحب العزبة عز الدين، وخير حجيرات، قد تعرضا لاعتداء عنيف من عناصر شرطة الاحتلال حيث تم ضربهما بوحشية، وتهديدهما بإطلاق النار عليهما، قبل أن يتم اعتقال والدهما محمد حجيرات.

وأشارت إلى أنها لم نتلقَى أي إنذار مسبق بقرار الهدم، وعلى الرغم من أن المنطقة تعج بمصالح ومحال بُنيت دون ترخيص، تم استهدافنا نحن فقط، رغم التزامنا بالإجراءات القانونية

والأرض التي أقيمت عليها العزبة تبلغ مساحتها ثمانية دونمات، وهي ملك خاص لحجيرات، والعائلة قد أكملت ما يقارب 80% من إجراءات استصدار التراخيص القانونية للبناء".

وتواصل سلطات الاحتلال هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية في البلدات الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 48 بذريعة عدم الترخيص، ويقول مسؤول فلسطينيون إن سلطات الاحتلال تستخدم عمليات هدم البيوت والمنشآت كسلاح سياسي ضد فلسطينيي 48.

المصدر / فلسطين أون لاين