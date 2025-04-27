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ارتفاع في أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 27 أبريل 2025

27 ابريل 2025 . الساعة 10:17 بتوقيت القدس
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تشهد عمليات صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين، اليوم الأحد 27 أبريل 2025، ارتفاعاً طفيفاً آخر في عمليات البيع والشراء.

وجاءت أسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل، هذا اليوم، على النحو التالي:

  • الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 3.65-3.69 بيع.
  • الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 4.80-4.90، بيع.
  • اليورو مقابل الشيكل: شراء 3.20-3.55، بيع.
  • الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 0.10-0.15، بيع.
  • الدولار مقابل الدينار: شراء 0.75-0.76، بيع. 
  • اليورو مقابل الدولار: شراء 0.85-0.97، بيع.
المصدر / فلسطين أون لاين
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