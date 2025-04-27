مقتل شاب في النقب يرفع عدد ضحايا الجريمة إلى 22 منذ بداية أبريل

قتل شاب، فجر اليوم الأحد، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة رهط بالنقب جنوبي فلسطين المحتلة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، أقدم مجهولون على إطلاق النار على الشاب عنان أبو عيد، مما أدى إلى إصابته بجروح حرجة توفي على إثرها في المكان، رغم محاولات الطواقم الطبية لإنقاذ حياته.

ولم تتوقف الجريمة عند هذا الحد، إذ قام الجناة باختطاف شقيق الضحية، وأطلقوا عليه النار أيضا مما تسبب له بجراح متوسطة، ثم تركوه ينزف بجانب أحد الشوارع.

وبذلك، ارتفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة عام 48، منذ مطلع نيسان/أبريل الحالي إلى 22 ضحية، ومنذ مطلع العام الجاري إلى 82 ضحية، وبين الضحايا 3 نساء وفتيان اثنان، من عمر 18 عاما وما دون، وأيضا بينهم 6 قتلوا برصاص الشرطة الإسرائيلية.

وخلال العام الماضي 2024، شهد أراضي 48 مقتل 221 شخصا في جرائم مشابهة، مقارنة بـ222 جريمة قتل في عام 2023.

وتأتي هذه الجرائم في ظل تصاعد مقلق في وتيرة جرائم القتل داخل المجتمع الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وسط اتهامات متزايدة لشرطة الاحتلال بالتقاعس إلى حد التواطؤ مع منظمات الجريمة.

المصدر / فلسطين أون لاين