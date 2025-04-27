الاحتلال يشن حملات دهم في الضفة تخللها مواجهات واعتقالات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر الأحد، حملة دهم واسعة طالت عدداً من مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، تخللها اعتقالات ومواجهات.

في حين أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية شمال شرقي القدس، قرية كفر عين شمال رام الله، وبلدة عزون شرق قلقيلية، بالإضافة إلى بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وبلدة عورتا جنوب نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شابين من بلدة العيسوية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت الشابين سيف مهند عبيد ومحمد فريد عبيد، عقب مداهمة منزليهما.

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا في الاغوار. وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال يعيق مرور المركبات المتوجهة إلى الأغوار، ما تسبب بأزمة مرورية.

ويشهد الحاجز منذ عامين تشديدات عسكرية، وإغلاقات متكررة أمام حركة المواطنين.

كما أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، حركة تنقل المواطنين بمحيط مدينة قلقيلية. وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا "طيارا"، عند مدخل مدينة قلقيلية الجنوبي مدخل بلدة حبلة "النفق".

كما نصبت تلك القوات حاجزا عسكريا عند المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، واحتجزت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقات راكبيها، ما أعاق حركة تنقل المواطنين من والى المدينة.

ونفذت قوات الاحتلال مداهمات في مدن أخرى، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل، ومخيم عسكر القديم شرق نابلس، إلى جانب اقتحام مدينة نابلس من حاجزي بيت فوريك وعورتا، مع تسجيل تحركات عسكرية كثيفة في المنطقة الشرقية للمدينة.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير شمال المدينة، واعتقلت الطفل محمد عبد الغفار جرادات بعد مداهمة منزله.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب المحافظة وسط انتشار مكثف.

واعتقلت قوات الاحتلال الشبان يوسف أحمد أبو نعيم ومحمد حسن أبو نعيم ويزن أمجد أبو الرب بعد اقتحام بلدة مسلية جنوب جنين، فجر اليوم.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إسلام خديش خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس.

وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية ردًا على الاعتداءات.

المصدر / فلسطين أون لاين