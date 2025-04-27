اتحاد كرة القدم يطالب الفيفا بالحيادية وحظر أندية المستوطنات

غزة/ مؤمن أحمد:

طالب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، "الفيفا" بالحيادية وحظر أندية المستوطنات كما فعلت مع الأندية الروسية من قبل.

وأشار اتحاد كرة القدم إلى أن 9 أندية إسرائيلية بما فيها بختار معاليه أدوميم، وبيتار جيفات زئيف، ومكابي أرييل، تعمل في مستوطنات غير قانونية بنيت على أراض فلسطينية مصادرة، وتتلقى تلك الأندية دعم من الحكومة الإسرائيلية، بينما يتم حظر الرياضيون الفلسطينيون من السفر وتدمير الملاعب والعنف العسكري.

وأكد الاتحاد، أن ممارسة تلك الأندية لنشاطها، يعتبر انتهاك للقوانين الأساسية للفيفا، والميثاق الأولمبي، والقانون الدولي أيضا.

وتمنى اتحاد الكرة من الأسرة الرياضية الدولية، أن ترفع صوتها ضد تلك الانتهاكات، ويتم فرض عقوبات على "إسرائيل"، لانتهاكاتها القوانين والأنظمة الدولية.

يذكر أن اتحاد كرة القدم ينتظر قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على الطلب الذي قدمه في وقت سابق، يطالب فيه بفرض عقوبات على "إسرائيل"، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الشهر المقبل.

ووثق اتحاد الكرة الجرائم التي قامت بها قوات الاحتلال، من قتل المئات من الرياضيين وتجريف وتدمير الملاعب وتحويلها لمعتقلات، وإصابة واعتقال العشرات من اللاعبين والمدربين والإداريين الرياضيين.

المصدر / فلسطين أون لاين