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وفد حماس يغادر القاهرة بعد "مباحثات مكثفة" مع المسؤولين المصريين

27 ابريل 2025 . الساعة 08:24 بتوقيت القدس
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أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، مغادرة الوفد القيادي الذي وصل إلى القاهرة بعدما أجرى محادثات ومشاورات مكثفة مع المسؤولين المصرييين.

وقالت حماس في بيان صحفي اليوم الأحد، أن وفدها برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي، ناقش الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وكافة القضايا ذات الصلة.

واستعرض الوفد، وفقاً للبيان، رؤية الحركة للوصول إلى صفقة شاملة تحقق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والإغاثة والاعمار، وتم التوافق على بذل المزيد من الجهود واستمرار التواصل لإنجاح الجهود المبذولة بهذا الصدد.

كما جرى تناول الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد شهرين من الحصار المطبق ومنع الاحتلال إدخال المساعدات والمواد الغذائية والطبية للقطاع، وضرورة التحرك العاجل لإيصال المساعدات واحتياجات القطاع للمواطنين.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بجميع بنود الاتفاق.

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #وقف إطلاق النار #حرب الإبادة

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