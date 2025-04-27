تطورات حرب الإبادة.. شهداء ومصابون في مجازر الاحتلال المُتواصلة في غزَّة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 18 مارس/ آذار الماضي، استئناف حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزّة، بعد خرقه اتفاق وقف إطلاق النار، وارتكابه مجازر دامية بحق المواطنين مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، ومشددًا حصاره الخانق على القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 51,495 شهيدا و117,524 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,111 شهيدا، و5,483 إصابة.

حذر مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور محمد أبو سلمية من التدهور الحاد الذي يشهده القطاع الصحي في غزة نتيجة النقص الكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية، بسبب منع سلطات الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية والطبية.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة مناطق قطاع غزة.

في أحدث حصيلة.. ارتقى 4 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال خيمة نازحين في المخيم الجزائري بمنطقة الثعابين في دير البلح، وسط قطاع غزة.

كما ارتقى 3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال حي التفاح شرق مدينة غزة.

ومنذ فجر الأحد، استشهد 3 مواطنين على الأقل في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.

واستشهد المواطن يوسف فهمي جمعة قديح جراء قصف إسرائيلي صباح اليوم على شرقي خانيونس.

واستشهد الطفل عاهد محمد صباح متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي بخانيونس فجر اليوم.

واستشهد الصياد مصطفى حجازي صالح اللحام وأصيب آخر برصاص زوارق حربية إسرائيلية في بحر مدينة خان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق دير البلح وأطلقت النار شرق البريج وسط القطاع وفي رفح جنوب القطاع.

وأصيب 12 مواطنا إثر قصف جوي إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس.

وشنت طائرات الاحتلال شنت غارة على بلوك 7 في مخيم البريج وسط قطاع غزة ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وفقدان آخرين بعد استهداف منزلهم.





المصدر / فلسطين أون لاين