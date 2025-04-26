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حماس: رفع العدل الأمريكية الحصانة عن الأونروا انحياز خطير لمساعي تصفية الوكالة

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حماس: رفع العدل الأمريكية الحصانة عن الأونروا انحياز خطير لمساعي تصفية الوكالة

26 ابريل 2025 . الساعة 22:44 بتوقيت القدس
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قالت حركة حماس، إن قرار وزارة العدل الأمريكية رفع الحصانة القانونية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يُجسّد مرة أخرى انحياز إدارة الرئيس الأمريكي إلى سياسات الاحتلال الصهيوني، ومساعيها الممنهجة لتصفية الوكالة الأممية.

وشددت حماس في بيان صحفي مساء اليوم السبت، على أن "الأونروا" تمثل رمزاً سياسياً وإنسانياً يجسّد حق اللاجئين الفلسطينيين في الإغاثة والعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها قسرًا.

وأدانت حماس القرار الأمريكي الخطير، ودعت الإدارة الأمريكية إلى التراجع عنه فورًا، كما طالبت المجتمع الدولي برفضه والتصدي له، والتأكيد على أهمية استمرار الدعم لوكالة الأونروا والحفاظ على مكانتها السياسية والقانونية بصفتها إحدى مؤسسات الأمم المتحدة.

وجددت حماس دعوتها واشنطن لوقف انحيازها الأعمى للاحتلال وجرائمه، وإنهاء مشاركتها الفعلية في العدوان المتواصل على شعبنا، لا سيما في قطاع غزة، والعمل على تصحيح مسارها السياسي الذي يجعلها شريكًا مباشرًا في انتهاكات القانون الدولي وجرائم الإبادة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الأونروا #حرب الإبادة #وزارة العدل الأمريكية

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