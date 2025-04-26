الإعلام الحكومي ينشر "إحصائيات مروعة" عن الإبادة الجماعية في غزة

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم السبت، إحصائيات مروعة حول الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد المدنيين في قطاع غزة.

وذكر المكتب الإعلامي، في بيان، أن 90 شهيداً متوسط من يصلون يومياً إلى المستشفيات منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، لافتاً إلى أن ما يعادل 32 طفلاً، و22 امرأة متوسط من يستشهدون يومياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة.

ولفت المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن متوسط المفقودين قسرياً يومياً هو 20 فلسطينياً، وأن متوسط عدد المصابين يومياً يعادل 207 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة.

وذكر المكتب الإعلامي بأن متوسط عدد العائلات التي تستشهد بشكل كامل (بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة) هو أربع عائلات منذ بدء الحرب.

كذلك أباد الاحتلال "الإسرائيلي" ما يعادل 9 عائلات فلسطينية يومياً (لم يتبقَّ منها سوى فرد واحد فقط) منذ بدء الحرب، بحسب إحصائية المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بجميع بنود الاتفاق.

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين