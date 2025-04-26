فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اللواء الدويري: فيديو القسام يثبت سعي الاحتلال لقتل أسراه

ناشطة إسبانية: الضغط الشعبي أسهم في إلغاء صفقة أسلحة إسرائيلية

الحرب تسرق الطفولة والتعليم من أطفال غزة مجددًا

"القسام" تنقذ أسرى إسرائيليين من نفق قصفه الاحتلال

إصابتان في هجوم للمستوطنين على بلدة كوبر شمال رام الله

الصحة العالمية وأونروا تحذران من نفاد الإمدادات الطبية بغزة وتراكم النفايات

%68 من الإسرائيليين يؤيدون صفقة مع حماس حتى لو توقفت الحرب

الغزيون في مواجهة شبح المجاعة.. دقيق عفن يهدد حياتهم وبأسعار مرتفعة

مستوطنون يقطعون خطوط مياه في تجمع العوجا شمال أريحا

حماس تحذر من كارثة إنسانية مع دخول غزة مرحلة المجاعة الفعلية

اللواء الدويري: فيديو القسام يثبت سعي الاحتلال لقتل أسراه

26 ابريل 2025 . الساعة 19:30 بتوقيت القدس
...

قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري، إن الفيديو الذي بثته كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- عن عملية إنقاذ أسرى إسرائيليين يؤكد، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى قتل أسراه في غزة.

وبثت كتائب القسام مشاهد لعملية إنقاذ أسرى إسرائيليين من نفق قصفه جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل عدة أيام في قطاع غزة، وقالت القسام، إن طائرات استهدفت مكان وجود عدد من الأسرى، مؤكدة أن التفاصيل ستبث لاحقا.

وأضاف الدويري أن المشاهد التي عرضتها القسام، تؤكد حرص المقاومة الفلسطينية الكبير على حياة الأسرى الإسرائيليين، الذي يسعى جيش الاحتلال لقتلهم كما ظهر بالصوت والصورة.

وأشار إلى إن منقذي القسام ركزوا -كما أظهر الفيديو- على محاولة إنقاذ الأسير الإسرائيلي، الذي كان يقول، إنه لا يستطيع التنفس وجسده يؤلمه.

وتوقع أن يكون لرسالة القسام صدى كبير داخل إسرائيل، لأن المشاهد تترجم كلام أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام بأن الوقت يمر وأن إطلاق سراح الأسرى يكون بالمفاوضات، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى قتلهم.

وكان أبو عبيدة صرح في وقت سابق من هذا الشهر، أن حياة الأسرى في خطر بسبب "عمليات القصف الإجرامية التي يقوم بها جيش العدو". كما أكد أن المقاومة تعمل على حماية جميع الأسرى والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#كتائب القسام #الأسرى الإسرائيليين #حرب الإبادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة