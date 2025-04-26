اللواء الدويري: فيديو القسام يثبت سعي الاحتلال لقتل أسراه

قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري، إن الفيديو الذي بثته كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- عن عملية إنقاذ أسرى إسرائيليين يؤكد، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى قتل أسراه في غزة.

وبثت كتائب القسام مشاهد لعملية إنقاذ أسرى إسرائيليين من نفق قصفه جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل عدة أيام في قطاع غزة، وقالت القسام، إن طائرات استهدفت مكان وجود عدد من الأسرى، مؤكدة أن التفاصيل ستبث لاحقا.

وأضاف الدويري أن المشاهد التي عرضتها القسام، تؤكد حرص المقاومة الفلسطينية الكبير على حياة الأسرى الإسرائيليين، الذي يسعى جيش الاحتلال لقتلهم كما ظهر بالصوت والصورة.

وأشار إلى إن منقذي القسام ركزوا -كما أظهر الفيديو- على محاولة إنقاذ الأسير الإسرائيلي، الذي كان يقول، إنه لا يستطيع التنفس وجسده يؤلمه.

وتوقع أن يكون لرسالة القسام صدى كبير داخل إسرائيل، لأن المشاهد تترجم كلام أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام بأن الوقت يمر وأن إطلاق سراح الأسرى يكون بالمفاوضات، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى قتلهم.

وكان أبو عبيدة صرح في وقت سابق من هذا الشهر، أن حياة الأسرى في خطر بسبب "عمليات القصف الإجرامية التي يقوم بها جيش العدو". كما أكد أن المقاومة تعمل على حماية جميع الأسرى والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان.

المصدر / فلسطين أون لاين