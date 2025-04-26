"القسام" تنقذ أسرى إسرائيليين من نفق قصفه الاحتلال

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم السبت، مشاهد من عمليات إنقاذ عدد من أسرى الاحتلال الإسرائيلي عقب قصف قوات الاحتلال لمكان أسرهم.

وقالت "كتائب القسام" في بيان مقتضب عبر منصة تليجرام، أرفقته بمقطع فيديو، إنها أنقذت "أسرى صهاينة" من نفق قصفه جيش الاحتلال قبل عدة أيام في قطاع غزة. مضيفة: "التفاصيل لاحقاً".

ويظهر في الفيديو صور للقسام وهم يحفرون الأرض من أجل إنقاذ الأسرى، في الخلفية صوت عنصر من القسام يقول "انتظر.. انتظر.. انتظر"

وفي صور لاحقة، يظهر أسير إسرائيلي تجري له عملية إنعاش بعد سحبه من داخل النفق الذي تعرض للقصف، ويقول: "جيسمي يؤلمني.. أجد صعوبة في التنفس".

ويوم 15 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، فقدان الاتصال بالمجموعة الآسرة للجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، عقب قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين