إصابتان في هجوم للمستوطنين على بلدة كوبر شمال رام الله

أصيب مواطنان، مساء اليوم السبت، في هجوم للمستوطنين على بلدة كوبر شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية.

وأوضحت مصادر، أن مستوطنين هاجموا المواطنين في البلدة، واعتدوا بالضرب المبرح على المواطنين عدنان حسن رشيد وموسى شلالدة، ما أدى إلى إصابتهما بجروح ورضوض.

وتواجه كوبر اعتداءات مستمرة للمستوطنين، حيث كان الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر قرارًا عسكريا بالاستيلاء على المنطقة عام 1985، غير أن المستوطنين لم يتمكنوا من الاستيطان فيها، وبقي الأهالي يترددون عليها لحمايتها.

وبالتوازي مع حرب الإبادة على غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 956 شخصا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين