فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يقطعون خطوط مياه في تجمع العوجا شمال أريحا

حماس تحذر من كارثة إنسانية مع دخول غزة مرحلة المجاعة الفعلية

القسام تكشف تفاصيل استهداف قوة إسرائيلية شرق الشجاعية

مستوطنون يهاجمون بلدة سنجل شمالي رام الله

بوتين يعلن تحرير كورسك بالكامل من القوات الأوكرانية

ائتلاف مؤسسات رفح يطلق مبادرة لحصر بيانات النازحين استعدادًا للمرحلة المقبلة

الأمن الوقائي يعيد اعتقال الكاتب "معلا" في الضفة الغربية

القوَّات اليمنيَّة تستهدف قاعدةَ نيفاتيمَ الجويةَ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ

المؤشر الرقمي 2024: الإبادة بالرَّقمنة .. التجسس من الرقاقةِ حتى قطع الإنترنت

قصفٌ متواصل ونسفٌ للمباني.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

مستوطنون يقطعون خطوط مياه في تجمع العوجا شمال أريحا

26 ابريل 2025 . الساعة 16:23 بتوقيت القدس
...

هاجم مجموعة من المستوطنين، مساء اليوم السبت، تجمع العوجا في شالي مدنية أريحا جنوبي الضفة الغربية، وقطعوا خطوط مياه ممتدة من نبع العوجا إلى بيوت المواطنين.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات، إن مستوطنين نفذوا جولات استفزازية بسياراتهم بين منازل المواطنين، ومن ثم قطعوا أنابيب المياه الممتدة من نبع العوجا والتي تغذي منازل المواطنين بمياه الشرب.

وأضاف مليحات، أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق محاولات تهجير المواطنين قسرا من أراضيهم، ضمن سياسة تصعيد ممنهجة تستهدف تفريغ الأغوار الفلسطينية من سكانها الأصليين.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#أريحا #عنف المستوطنين #تجمع العوجا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة