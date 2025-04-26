مستوطنون يقطعون خطوط مياه في تجمع العوجا شمال أريحا

هاجم مجموعة من المستوطنين، مساء اليوم السبت، تجمع العوجا في شالي مدنية أريحا جنوبي الضفة الغربية، وقطعوا خطوط مياه ممتدة من نبع العوجا إلى بيوت المواطنين.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات، إن مستوطنين نفذوا جولات استفزازية بسياراتهم بين منازل المواطنين، ومن ثم قطعوا أنابيب المياه الممتدة من نبع العوجا والتي تغذي منازل المواطنين بمياه الشرب.

وأضاف مليحات، أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق محاولات تهجير المواطنين قسرا من أراضيهم، ضمن سياسة تصعيد ممنهجة تستهدف تفريغ الأغوار الفلسطينية من سكانها الأصليين.

المصدر / فلسطين أون لاين