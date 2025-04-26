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حماس تحذر من كارثة إنسانية مع دخول غزة مرحلة المجاعة الفعلية

26 ابريل 2025 . الساعة 15:42 بتوقيت القدس
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قالت حركة حماس، إن إعلان برنامج الغذاء العالمي عن استنفاد كل مخزوناته الغذائية في قطاع غزة، يعبّر عن المستوى الخطير الذي بلغته الكارثة الإنسانية التي صنعها الاحتلال الفاشي، ويؤكد دخول أهالي القطاع مرحلة المجاعة الفعلية.

وحذرت حماس في بيان صحفي اليوم السبت، من التداعيات الكارثية لجريمة الإغلاق الشامل الذي تفرضه حكومة الاحتلال على قطاع غزة، ومنعها دخول مقومات الحياة الأساسية من غذاء وماء ودواء ووقود، ما يهدّد حياة أكثر من مليونين وربع المليون إنسان يعيشون تحت وطأة القصف والمجازر وحرب الإبادة.

وقالت إن "استخدام حكومة مجرم الحرب نتنياهو سلاح التجويع، واستهدافها المتعمّد لمحطات المياه ومراكز توزيع الغذاء، يُعدّ من أبشع صور الانتهاكات للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، ويستدعي من المجتمع الدولي موقفًا واضحًا بالإدانة، وخطوات فاعلة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ضد الإنسانية".

ودعت حماس المجتمع الدولي، بكل مؤسساته وهيئاته، إلى التحرّك العاجل لوقف جريمة التجويع الجماعي، وإنهاء الحصار الكامل المفروض على قطاع غزة منذ قرابة الشهرين، وتأمين إدخال المساعدات الغذائية والدوائية فورًا.

كما أهابت بالدول العربية والإسلامية، حكوماتٍ وشعوبًا وأحزابًا ونقابات وتجمُّعات، أن يتحمّلوا مسؤولياتهم التاريخية، ويتجاوزوا حالة الصمت، ويتحرّكوا لكسر الحصار الظالم، وإدخال كل ما يحتاجه شعبنا من مواد ضرورية للحياة، وتشكيل جبهة دعم ومساندة لصموده في وجه العدوان ومخططات التهجير الإجرامية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حصار غزة #مجاعة #حرب الإبادة

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