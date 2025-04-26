فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تحذر من كارثة إنسانية مع دخول غزة مرحلة المجاعة الفعلية

القسام تكشف تفاصيل استهداف قوة إسرائيلية شرق الشجاعية

مستوطنون يهاجمون بلدة سنجل شمالي رام الله

بوتين يعلن تحرير كورسك بالكامل من القوات الأوكرانية

ائتلاف مؤسسات رفح يطلق مبادرة لحصر بيانات النازحين استعدادًا للمرحلة المقبلة

الأمن الوقائي يعيد اعتقال الكاتب "معلا" في الضفة الغربية

القوَّات اليمنيَّة تستهدف قاعدةَ نيفاتيمَ الجويةَ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ

المؤشر الرقمي 2024: الإبادة بالرَّقمنة .. التجسس من الرقاقةِ حتى قطع الإنترنت

قصفٌ متواصل ونسفٌ للمباني.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

انفجار قوي يهز ميناء رجائي في جنوب إيران

القسام تكشف تفاصيل استهداف قوة إسرائيلية شرق الشجاعية

26 ابريل 2025 . الساعة 15:35 بتوقيت القدس
...
القسام تكشف تفاصيل استهداف قوة إسرائيلية شرق الشجاعية

كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن تفاصيل استهدافها لقوة إسرائيلية شرق حي الشجاعية بغزة.

وقالت الكتائب في منشور مقتضب على منصة تلجرام: "تمكن مجاهدو القسام أمس السبت من استهداف قوة صهيونية خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بعدد من قذائف الـ"RBG" و"الياسين 105" والاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة وأوقعوهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية شرق مدينة غزة".

جاء إعلان القسام بعد أقل من 24 ساعة من إعلانها استهداف قوة أخرى في بلدة بيت حانون، موقعة أفرادها بين قتيل وجريح وذلك عبر القنص ببندقية الغول.

ونشرت القسام فيديو موثق لحظة استهداف مجاهديها للقوة الإسرائيلية، والتي كانت تعتلي أحد المدرعات، ليسقط الجندي وراء الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين 
تويتر تويتر
#الشجاعية #كتائب القسام #القسام #قوة إسرائيلية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة