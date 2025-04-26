القسام تكشف تفاصيل استهداف قوة إسرائيلية شرق الشجاعية

كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن تفاصيل استهدافها لقوة إسرائيلية شرق حي الشجاعية بغزة.

وقالت الكتائب في منشور مقتضب على منصة تلجرام: "تمكن مجاهدو القسام أمس السبت من استهداف قوة صهيونية خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بعدد من قذائف الـ"RBG" و"الياسين 105" والاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة وأوقعوهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية شرق مدينة غزة".

جاء إعلان القسام بعد أقل من 24 ساعة من إعلانها استهداف قوة أخرى في بلدة بيت حانون، موقعة أفرادها بين قتيل وجريح وذلك عبر القنص ببندقية الغول.

ونشرت القسام فيديو موثق لحظة استهداف مجاهديها للقوة الإسرائيلية، والتي كانت تعتلي أحد المدرعات، ليسقط الجندي وراء الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين