مستوطنون يهاجمون بلدة سنجل شمالي رام الله

اقتحم مستوطنون، اليوم السبت، بلدة سنجل شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا منطقة "التل" القريبة من البلدة، ورفعوا أعلاما إسرائيلية في المكان.

يشار إلى أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة هجماتهم الاستيطانية بحق المواطنين في سنجل.

وبالتوازي مع حرب الإبادة على غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 956 شخصا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

يُذكر أن المستوطنين قد أقاموا 60 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ 51 بؤرة منها، أُقيمت عام 2024، وفق معطيات صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وأدّت الانتهاكات الاستيطانيّة الإسرائيلية بالضفة، إلى تهجير 29 تجمعا فلسطينيا، مكوّنا من 311 عائلة، يصل تعداد أفرادها إلى نحو ألفين، بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ونهاية عام 2024، بحسب الهيئة.

المصدر / فلسطين أون لاين