بوتين يعلن تحرير كورسك بالكامل من القوات الأوكرانية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الروسية تمكنت من استعادة السيطرة الكاملة على منطقة كورسك، بعد أشهر من وقوع أجزاء منها تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

وخلال كلمة وجهها إلى قواته، هنأ بوتين الجنود المشاركين في العملية، مؤكدًا أن "مغامرة النظام الأوكراني في كورسك انتهت بالفشل التام"، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك".

وفي السياق ذاته، أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة الروسية الرئيس بوتين بانتهاء العملية العسكرية، مشيرًا إلى أن "الهزيمة الكاملة للعدو في كورسك فتحت الباب أمام مزيد من التقدم الميداني للقوات الروسية".

وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من العمليات الروسية التي أدت إلى تراجع القوات الأوكرانية باتجاه الحدود، لا سيما عقب سيطرة موسكو على مناطق إضافية في إقليم سومي الأوكراني المجاور، في ظل حديث الكرملين المتواصل عن ضرورة إنشاء منطقة عازلة.

يُذكر أن القوات الأوكرانية كانت قد نفذت هجومًا مباغتًا في السادس من أغسطس/آب 2024، استطاعت خلاله السيطرة على عشرات البلدات في كورسك، فيما اعتُبر الهجوم الأوسع ضد الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية. ومنذ ذلك الحين، كثفت موسكو عملياتها العسكرية لاستعادة المنطقة، في حملة استمرت نحو تسعة أشهر.

المصدر / وكالات