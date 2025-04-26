ائتلاف مؤسسات رفح يطلق مبادرة لحصر بيانات النازحين استعدادًا للمرحلة المقبلة

في ظل الظروف الراهنة وحركة النزوح القسري التي تشهدها محافظة رفح، أعلن ائتلاف مؤسسات رفح، وهو تجمع يضم عددًا من المؤسسات الأهلية الفاعلة في المدينة، عن إطلاق مبادرة هامة تهدف إلى حصر بيانات النازحين من أبناء رفح.

يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الائتلاف المتواصلة لـ تنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات العاملة في خدمة المجتمع المحلي.

ويسعى الائتلاف من خلال هذه المبادرة، وبالتكامل مع كافة الأطراف المعنية، إلى تقديم خدمات تلبي الاحتياجات المتزايدة للأهالي النازحين والاستعداد للمرحلة المقبلة وتقديم الدعم اللازم لهم.

ودعا الائتلاف أبناء رفح النازحين إلى المبادرة بتسجيل بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص، وذلك للمساهمة في إنجاح هذه المبادرة الهامة وتسهيل عملية تقديم الدعم والمساعدة لهم.

رابط حصر بيانات النازحين من محافظة رفح، اضغط هنا

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المصدر / فلسطين أون لاين